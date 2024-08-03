В Коркино усилят откачку воды из домов, подтопленных из-за перелива через дамбу

В некоторых домах вода еще стоит

Глава Коркино Наталья Лощинина поручила усилить откачку воды из домов, расположенных на улицах Гастелло, Юркина и Багратиона — именно туда хлынула вода при переливе через дамбу неделю назад. По словам мэра, за это время ситуация значительно улучшилась, но в некоторых домах вода остается.

«Комиссия по оценке ущерба по указанным улицам уже прошла. Следом оценку непосредственно жилого помещения проведет другая комиссия»,— написала она в своем телеграм-канале.

Также Наталья Лощинина добавила, что обменялась контактами с пострадавшими, чтобы быть на связи в случае возникновения каких-либо вопросов.

В целом ситуация в Коркино стабилизируется. Местами уровень воды снизился почти на метр. Водоснабжение восстановлено, работы по восстановлению электроэнергии местами продолжаются. Заявления на выплаты поступили от пяти тысяч человек.