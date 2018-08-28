/ Чиновники рассказали, как избавиться от трухлявых деревьев во дворах

Жители дома на Теплотехе продолжают бороться за порядок на детской площадке.

Проблема старых деревьев во дворе дома по улице Болейко все еще беспокоит местных жителей. Инцидент, имевший место на прошлой неделе, мог навредить детям. Жильцы обратились за помощью к управляющей компании и специальной комиссии. Им рассказали, как нужно действовать.

Предлагаю жителям начать процедуру получения разрешения в технической инспекции на комиссионное обследование деревьев и принятие решения о том, что дальше с ними делать. Либо подрезать, либо, если будет возможность, удалить. Такие аварийные деревья, как упавшее, имеют неудовлетворительную корневую систему, сам ствол уже не живой. Это опасно для проживающих, особенно если растения находятся на детской площадке. — рассказала сайту «Первый областной» председатель комиссию по благоустройству Калининского района Ольга Баховец.

Если жители считают, что дерево во дворе угрожает их безопасности, им необходимо обратиться в управляющую компанию. Там сформируют техническую комиссию, которая оценит состояние растений. После этого необходимо уведомить Управление природопользования о результатах и согласовать обрезку или удаление дерева.