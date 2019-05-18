Глава Челябинской области принял участие в озеленении Городского бора.

На несколько тысяч деревьев больше стало в Городском бору Челябинска. Маленькие сосны высадили недалеко от памятника Курчатову. В посадке деревьев принимал участие глава Челябинской области Алексей Текслер вместе с волонтерами фонда «Моя планета» и представителями Управления лесами региона.

Алексей Текслер предложил создать проект «Зеленый город». По этой инициативе каждый год в городах Челябинской области будут высаживать новые деревья. Кроме того, Алексей Текслер отметил, что у нас засаженность лесами всего 30%, а это крайне мало. Нужно больше. В год высаживается 35 миллионов саженцев, но и это не предел, планку нужно повысить. — сообщил сайту «Первый областной» корреспондент с места событий.

Алексей Текслер отметил, что нужно усилить работу по восстановлению леса и привлечь к этому молодежь. Таким образом не только восстановится зеленый фонд, но и молодое поколение поймет, к чему приводит неосторожное обращение с огнем в природных масштабах.

У нас в регионе ежегодно от лесных пожаров страдает более 6 тысяч гектаров леса, в особо проблемные годы больше 10 тысяч. Все это происходит в основном от рукотоворных пожаров: от 95 до 98% возгораний люди так или иначе совершают сами. Мне кажется, работу по восстановлению леса можно усилить. — сказал Алексей Текслер.

Отметим, что вместе с Алексеем Текслером в городском бору высадили почти 3 тысячи саженцев.