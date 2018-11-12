/ Выгоревшие участки леса засадят семенами из заготовленных хвойных шишек

Сбором будут заниматься всю зиму.

Сбор шишек хвойных деревьев начался в Челябинской области. Семена, которые содержатся в них, используют для восстановления сгоревших и вырубленных участков леса. Работы предстоит много, и она трудоемкая: тонна собранных шишек равна 10 килограммам семян. На посев же нужно в 50 раз больше.

В 2018 году лесничествам предстоит собрать более 70 тонн сосновых шишек, в том числе шесть тонн — на лесосеменных плантациях. На сегодняшний день заготовлен 141 килограмм хвойных семян, из них десять килограммов — с улучшенными наследственным свойствами. — рассказал начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Главного управления лесами Челябинской области Петр Арлашов.

Шишки «вычищают» не вручную, а в специальных аппаратах. Там же происходит сушка, просев от мусора. Своего часа семена ждут на складах, где поддерживается необходимая для всхожести температура.

Сбор шишек продлится до марта 2019 года.