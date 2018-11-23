/ Чиновники ответили более чем на 1000 обращений южноуральцев онлайн

По распоряжению губернатора Челябинской области ведомства начали обрабатывать жалобы онлайн, потому что старая система (с ожиданием ответа 30 дней) устарела.
Люди должны максимально оперативно получать ответы на вопросы, которые их беспокоят. И делать это нужно там, где удобно гражданам. Поэтому было принято решение изменить подход к работе с населением, используя современные площадки. Этому направлению работы правительство будет уделять особое внимание. — прокомментировал Борис Дубровский.
Благодаря нововведению, за два месяца работы чиновниками было рассмотрено более 1000 обращений. Это помогло оперативно решать срочные вопросы. Например, вернуть отопление жителям одного из домов в Копейске, которые остались без него по причине небольшой поломки в системе теплоснабжения.
Официальные страницы ведомств есть во всех популярных социальных сетях, вопросы можно задавать как на официальных страницах ведомств, так и в сообществах.