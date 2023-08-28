ЧМК поддержал акцию по нанесению экограффити

Изображения появились на фасадах домов и на деревьях в сквере

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») поддержал традиционную акцию по нанесению экограффити на деревья и общественные здания Металлургического района Челябинска. ЧМК совместно с общественной экологической организацией «Зеленый город» уже пятый год подряд меняет облик города к лучшему. Этим летом преобразилось еще три общественных пространства: на торце первого этажа дома по улице Первого Спутника, 19 «вырос» зеленый лес, а на хозяйственной пристройке к жилому дому на улице Богдана Хмельницкого, 21а нарисовали тигра. Еще одно животное украсило территорию школы № 103 — на поверхности трансформаторной будки нарисован бурый медведь.

Вторым этапом акции стало изображение сказочных животных на стволах деревьев в сквере на улице Богдана Хмельницкого. Рисунки нанесли на поврежденные участки, где нет коры, — поверхность покрыли специальным составом, а после нанесли сами изображения. Уже сейчас можно встретить мини-картины во время прогулки по скверу.

С 2019 года в рамках акции рисунки появились на 30 городских объектах и на 60 деревьях с поврежденной корой.

«Ежегодно мы получаем положительные отклики от горожан и сотрудников комбината, которые проживают в Металлургическом районе, им небезразличен его внешний облик. Жители приветствуют уход за многолетними деревьями, ведь они, в каком-то смысле, стали визитной карточкой самого зеленого района Челябинска», — рассказал директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.