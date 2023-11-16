Модернизация электросталеплавильного цеха ЧМК сократит выбросы на 317 тонн

Предприятие обновляет систему газоочистки

Челябинский металлургический комбинат (ЧМК, входит в группу «Мечел») продолжает модернизацию системы газоочистки в электросталеплавильном цехе. После завершения проекта выбросы сократятся на 317 тонн в год. Сейчас в цехе устанавливают рукавные фильтры сухой газоочистки. Ранее там отремонтировали систему мокрой газоочистки, сообщает пресс-служба ЧМК.

«В процессе модернизации мы используем наилучшие доступные технологии и оборудование, которые разрабатываются российскими производителями. Мероприятие входит в экологическое соглашение о снижении воздействия на атмосферный воздух, подписанное с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Модернизация сухой газоочистки позволит сократить выбросы и существенно снизит экологическую нагрузку от работы цеха», — отмечает генеральный директор ЧМК Алексей Толстиков.

Как отмечают на предприятии, сухая и мокрая газоочистки позволяют очищать воздух от пыли и газов, которые образуются при выплавке металла в электродуговой печи и от агрегатов внепечной обработки стали.

Ранее в электросталеплавильном цехе демонтировали устаревший кассетный фильтр и газоходы. Рабочие уже заменили три старые тягодутьевые машины, а теперь готовят фундамент для еще одной — дополнительной. Над печью установят зонт, который будет улавливать пыль в случае неорганизованных выбросов.

Кроме того, в электросталеплавильном цехе ЧМК капитально отремонтировали нагнетатели, очистили все газоходы и заменили изношенные детали, заменили свод печи, чтобы улучшить отвод и охлаждение отходящих газов, обновили трубопроводы и насосы для бесперебойной подачи воды на пылеуловители. После мокрой очистки газов происходит фильтрация воды с пылью, а после она повторно используется в системе.