Читаем письма сороковых: «Первый областной» приглашает всех в проект к 80‑летию Победы

В историю войдут письма с фронта и из тыла, неизвестные фото военных лет

«Здравствуйте, дорогие мои, я жив и здоров», — так начинались многие солдатские письма времен Великой Отечественной войны. Они хранят историю семей, крепко связанную с историей Победы.

Информационное агентство «Первое областное» объявляет сбор писем и фото сороковых. Это весточки и фотографии с фронта и те, что посылали солдатам из дома. Если в вашей семье сохранились эти письма, присоединяйтесь к проекту!

Как это будет: вы сами сможете зачитать трогательные строки на камеру или это сделает журналист. Также вы можете самостоятельно записать видео, где вы читаете письмо или рассказываете о его значении.

Ролики покажут на всех ресурсах «Первого областного». Мы сделаем еще более полной историю нашей Победы.

Куда обратиться: +7 902 603 6040, любой мессенджер. Письма и фото принимаем до 10 марта 2025 года.

Ваши воспоминания не только обогатят нашу общую историю, но и помогут новым поколениям понять настоящую цену мира и победы.