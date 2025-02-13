«Здравствуйте, дорогие мои, я жив и здоров», — так начинались многие солдатские письма времен Великой Отечественной войны. Они хранят историю семей, крепко связанную с историей Победы.
Информационное агентство «Первое областное» объявляет сбор писем и фото сороковых. Это весточки и фотографии с фронта и те, что посылали солдатам из дома. Если в вашей семье сохранились эти письма, присоединяйтесь к проекту!
Как это будет: вы сами сможете зачитать трогательные строки на камеру или это сделает журналист. Также вы можете самостоятельно записать видео, где вы читаете письмо или рассказываете о его значении.
Ролики покажут на всех ресурсах «Первого областного». Мы сделаем еще более полной историю нашей Победы.
Куда обратиться: +7 902 603 6040, любой мессенджер. Письма и фото принимаем до 10 марта 2025 года.
Ваши воспоминания не только обогатят нашу общую историю, но и помогут новым поколениям понять настоящую цену мира и победы.