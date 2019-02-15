/ Со сгоревшими крановщиками простятся через 3 дня после трагедии

Провожать рабочих завода в последний путь будут родственники и коллеги.

Погибших после пожара на ЧМК рабочих проводят в последний путь. Прощание с ними состоится 16 февраля. Погибшие — крановщица Марина Кузина и стажер Вадим Гайнетдинов. Мужчина впервые вышел на смену в цехе непрерывного розлива металла, однако был старым сотрудником предприятия.

Прощание с Вадимом Гайнетдиновым состоится 16 февраля в 10:00. Похороны пройдут в Кунашакском районе. Проститься с Мариной Кузиной можно будет 16 февраля в 14:00 в церкви по улице Жукова. — сказано в информации, размещенной на территории ЧМК.

Напомним, пожар на ЧМК произошел вчера утром, 13 февраля. Погибло два человека, 16 успели эвакуироваться до приезда пожарной службы. Одна из погибших — крановщица — сгорела на глазах у мужа. По результатам доследственной проверки, причиной трагедии назвали нарушение требований охраны труда. СК РФ по Челябинской области проводит комплекс следственных действий, возбуждено уголовное дело.