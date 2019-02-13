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/ Следователи предполагают, что крановщики сгорели из-за нарушения техники безопасности

Следователи предполагают, что крановщики сгорели из-за нарушения техники безопасности

По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело.
сегодня в 18:15
  |  Происшествия

По факту гибели крановщиков, при пожаре в цехе непрерывного розлива металла на ПАО «ЧМК», возбуждено уголовное дело. По результатам доследственной проверки СК РФ по Челябинской области, трагедия произошла из-за нарушения требований охраны труда, что повлекло за собой смерть двух лиц.

По данным следствия, в результате нарушения ответственными лицами предприятия безопасного режима проведения работ, в цехе непрерывного розлива металла произошло возгорание, в результате которого двое рабочих получили смертельные травмы. — сообщает пресс-служба СК РФ по Челябинской области.

В данный момент проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению обстоятельств преступления.

Напомним, пожар в цехе произошел утром 13 февраля. Предположительно, металл из ковша вылился на кран-балку, а та загорелась. В кабине крана находились два человека — женщина и мужчина-стажер. Оба погибли. 16 человек успели эвакуироваться до приезда пожарных. Сейчас пожар и последствия ЧП ликвидированы.

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