/ Материальную помощь окажет ЧМК семьям погибших

Обстоятельства ЧП выясняют следователи и комиссия завода.

Обстоятельства пожара в цехе непрерывного розлива металла уточняют также представители ПАО «ЧМК». В ЧП на территории завода погибли два сотрудника: опытная крановщица и стажер. Их семьи не оставят в беде, рассказали на предприятии.

Создана комиссия по расследованию обстоятельств случившегося. Семьям погибших в обязательном порядке будет оказана материальная помощь. — сообщила сайту «Первый областной» в пресс-службе ПАО «ЧМК».

Напомним, пожар в цехе произошел утром 13 февраля. Предположительно, металл из ковша вылился на кран-балку, а та загорелась. В кабине крана находились два человека — женщина и мужчина-стажер. Оба погибли. 16 человек успели эвакуироваться до приезда пожарных. Сейчас пожар и последствия ЧП ликвидированы. Следователи организовали доследственную проверку.

Последствия пожара на ЧМК смотрите на 1obl.tv.