Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.68 -0.03 74.39 +0.24
Челябинск
сейчас
 
-9 °C
завтра
 
-11 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Рабочие ЧМК считают, что крановщики сгорели из-за взрыва металла

Рабочие ЧМК считают, что крановщики сгорели из-за взрыва металла

Соединение раскаленный массы с водой оказалось фатальным.
сегодня в 08:38
  |  Происшествия

Работники ПАО «ЧМК» строят свои версии причин, по которым могла произойти страшная трагедия. В среду 13 февраля в одном из цехов предприятия сгорели два крановщика. Они находились в кабине и не могли выбраться. Пожар могла спровоцировать вода.

Есть вероятность, что взорвался ковш с металлом. Его начали сливать, а внизу оказалась вода. Расплавленный металл при взаимодействии с водой взорвался. В кабине в этот момент находился машинист и стажер, они сгорели заживо. — прокомментировал для сайта «Первый областной» работник завода.

Напомним, что пожар на ЧМК произошел вчера утром, 13 февраля. Погибло два человека, 16 успели эвакуироваться до приезда пожарной службы. По результатам доследственной проверки, причиной трагедии назвали нарушение требований охраны труда. СК РФ по Челябинской области проводит комплекс следственных действий.

Общество
Материальную помощь окажет ЧМК семьям погибших
вчера в 12:32
Материальную помощь окажет ЧМК семьям погибших
Происшествия
Крановщица сгорела в цехе ЧМК на глазах у мужа
вчера в 10:56
Крановщица сгорела в цехе ЧМК на глазах у мужа
Общество
ЧМК поддержал экологический форум «Экоинжиниринг 1.0»
08.02.2019
ЧМК поддержал экологический форум «Экоинжиниринг 1.0»
Происшествия
Сотрудница ЧМК погибла на территории комбината
11.10.2018
Сотрудница ЧМК погибла на территории комбината
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Спорт
Журнал France Football назвал российского голкипера лучшим вратарем в истории
сегодня в 11:59
Журнал France Football назвал российского голкипера лучшим вратарем в истории
Общество
В День влюбленных южноуральцы смогут провериться на ВИЧ
сегодня в 11:43
В День влюбленных южноуральцы смогут провериться на ВИЧ
Происшествия
Растерзанного зайца на верхушке березы обнаружили в Парковом
сегодня в 10:59
Растерзанного зайца на верхушке березы обнаружили в Парковом
Общество
Букеты ценой в часть квартиры дарят мужчины своим возлюбленным
сегодня в 10:41
Букеты ценой в часть квартиры дарят мужчины своим возлюбленным
Общество
39 птиц в память о трагедии не украсят фасад дома в Магнитогорске
сегодня в 10:30
39 птиц в память о трагедии не украсят фасад дома в Магнитогорске
Общество
Ваню Фокина выписали из больницы
сегодня в 09:36
Ваню Фокина выписали из больницы
Общество
Кто такой финансовый советник
сегодня в 09:30
Кто такой финансовый советник
Происшествия
Рабочие ЧМК считают, что крановщики сгорели из-за взрыва металла
сегодня в 08:38
Рабочие ЧМК считают, что крановщики сгорели из-за взрыва металла
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6