/ Рабочие ЧМК считают, что крановщики сгорели из-за взрыва металла

Соединение раскаленный массы с водой оказалось фатальным.

Работники ПАО «ЧМК» строят свои версии причин, по которым могла произойти страшная трагедия. В среду 13 февраля в одном из цехов предприятия сгорели два крановщика. Они находились в кабине и не могли выбраться. Пожар могла спровоцировать вода.

Есть вероятность, что взорвался ковш с металлом. Его начали сливать, а внизу оказалась вода. Расплавленный металл при взаимодействии с водой взорвался. В кабине в этот момент находился машинист и стажер, они сгорели заживо. — прокомментировал для сайта «Первый областной» работник завода.

Напомним, что пожар на ЧМК произошел вчера утром, 13 февраля. Погибло два человека, 16 успели эвакуироваться до приезда пожарной службы. По результатам доследственной проверки, причиной трагедии назвали нарушение требований охраны труда. СК РФ по Челябинской области проводит комплекс следственных действий.