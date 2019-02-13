/ Крановщица сгорела в цехе ЧМК на глазах у мужа

Женщина не смогла выбраться из кабины крана вместе с напарником-стажером.

Стали известны трагичные подробности ЧП на челябинском заводе. Утром 13 февраля в цехе непрерывного розлива металла произошел пожар, жертвами которого стали два оператора крана. В кабине машины находились мужчина и женщина. Крановщица давно работала в цехе и имела большой опыт. В эту смену к ней приставили стажера — это второй погибший в пожаре. Кроме того, в цехе с крановщицей работал ее супруг.

Марина работала с пуска машины непрерывного литья. Ее муж работал там же. Все произошло на его глазах. У Марины и ее супруга осталась дочь. — рассказал сайту «Первый областной» знакомый семьи Шамиль Сафаров.

Напомним, пожар в цехе ПАО «ЧМК» унес жизни двух человек. Сотрудники завода утверждают, что еще один работник числится среди пропавших без вести. До приезда пожарных самостоятельно эвакуировались 16 работников. Пожар уже ликвидирован. Предположительно, загорелась кран-балка, на которую вылился раскаленный металл. Обстоятельства и причины произошедшего установят сотрудники следственного комитета, они уже работают на месте.

Последствия пожара на ЧМК смотрите на 1obl.tv.