Челябинцы выберут новое место для скульптуры «Девушка с косой»

Раньше фигура украшала фонтан «Пробуждение» в сквере на пересечении Тимирязева и Воровского

Челябинцы решат, куда следует перенести скульптуру девушки с фонтана «Пробуждение». Узнать у самих жителей, где хочется видеть фигуру, предложил мэр Алексей Лошкин на аппаратном совещании 22 сентября, передает корреспондент ИА «Первое областное».

До мая этого года скульптура стояла в сквере на пересечении улиц Тимирязева, Елькина и Воровского. Сегодня актер Сергей Безруков и губернатор Алексей Текслер здесь открыли памятник адвокату Федору Плевако. Кстати, сквер, где появился монумент, вскоре получит имя Федора Никифоровича.

«Я предлагаю сделать голосование, в какой район или общественное пространство установить фигуру. Уверен, что она может украсить скверы в Курчатовском или Калининском районе. Хватит только центр города украшать, другим районам тоже нужно уделять внимание», — сказал мэр Алексей Лошкин.

Корреспондент ИА «Первое областное» ранее сообщал, что «Девушку с косой» отдельно от фонтана планировали перенести в горсад имени Пушкина.