Скульптуру заплетающей косу девушки с фонтана «Пробуждение» перенесут из сквера на пересечении улиц Воровского, Елькина и Тимирязева в горсад Пушкина. Об этом нашему корреспонденту сообщили в администрации Советского района.
Скульптуру разместят в парке Пушкина. Перенесут ли весь фонтан, не сообщается. Напомним, сейчас в горсаду проблемы с работой фонтанов: вода в них постоянно цветет из-за отсутствия водоотведения, менять воду в чашах работникам приходится вручную.
Также в сквере снесут одно аварийное и одно сухостойное дерево, на их месте высадят 10 саженцев. Качели, скамейки и урны отсюда перенесут в сквер Колющенко на улице Доватора.
Фото: Евгения Старцева
Напомним, общественное пространство на пересечении Воровского, Елькина и Тимирязева перестраивают для установки памятника адвокату Федору Плевако.