Скульптуру «Девушка с косой» перенесут в челябинский горсад имени Пушкина

В сквере, где она раньше стояла, монтируют площадку для памятника Плевако

Скульптуру заплетающей косу девушки с фонтана «Пробуждение» перенесут из сквера на пересечении улиц Воровского, Елькина и Тимирязева в горсад Пушкина. Об этом нашему корреспонденту сообщили в администрации Советского района.

Скульптуру разместят в парке Пушкина. Перенесут ли весь фонтан, не сообщается. Напомним, сейчас в горсаду проблемы с работой фонтанов: вода в них постоянно цветет из-за отсутствия водоотведения, менять воду в чашах работникам приходится вручную.

Также в сквере снесут одно аварийное и одно сухостойное дерево, на их месте высадят 10 саженцев. Качели, скамейки и урны отсюда перенесут в сквер Колющенко на улице Доватора.

Фото: Евгения Старцева

Напомним, общественное пространство на пересечении Воровского, Елькина и Тимирязева перестраивают для установки памятника адвокату Федору Плевако.