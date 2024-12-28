Челябинцы встречали 2005 год в «Зимнем саду»

Вспоминаем, каким был новогодний ледовый городок 20 лет назад

Информагентство «Первое областное» запустило машину времени и переместилось на 20 лет назад. Тогда, во второй половине декабря 2004 года, на площади Революции в Челябинске создали «Зимний сад». В этом ледовом городке встречали 2005 год. Еще мы узнали, что особенностью тех новогодних праздников был первый конкурс ледяных скульптур на Кировке.

На создание ледового городка, получившего название «Зимний сад», в декабре 2004 года ушло более 1000 кубометров льда. Такая цифра нашлась в газете «Челябинский рабочий». Открыли новогоднюю площадку 27-го числа, кажется, этой традиции уже много лет. Скульптуры создавали с десяток рабочих Челябинского отделения Союза художников России.

«Двое заняты расчисткой горки, берущей начало от ледового терема. На нем три купола, один из которых украшает скульптура петуха, символ приближающегося нового года. Терем — самая высокая фигура (около 10 метров) будущего „Зимнего caда“»,— сообщал журналист Михаил Штаюра.

Лед для городка привозили с Песчаного карьера в Красноармейском районе. Материал имел голубоватый оттенок и был прозрачным, как и требовалось. Толщина плит составляла 30 сантиметров, говорили художники, заодно отмечая, что во льду рыбы нет.

В «Зимнем саду» челябинцам на радость сделали фигуры рыбы на морских коньках, слонов с попугаями и пеликаном на спинах, жирафа, носорога, пальмы, а также лабиринт в виде осьминога, большую и маленькую горки. Не забыли, конечно, про Деда Мороза и Снегурочку. Входы в ледовый городок украшали крылатые львы.

«Художники уверяют, что секретов в их работе немного, технология выработана годами, тем более конкурс на строительство главного ледового городка Южного Урала Челябинское отделение Союза художников выигрывает второй год подряд», — отмечал автор материала.

На Кировке впервые устраивали конкурс ледяных скульптур. Кстати, пешеходная зона открылась в сентябре 2004 года. Так что в январе 2005-го мастера трудились на совсем новой прогулочной улице.

Мэр Вячеслав Тарасов объявлял о конкурсе на открытии снежного городка в конце декабря 2004 года. Уже в новом году на Кировке создали 18 скульптур: это няня, читающая книгу детям; танцующие цыгане; колокольня; мальчик и девочка, поющие рождественские колядки; звездочет; Муха-цокотуха с самоваром; жар-птица; ангел, рядом с которым мужчина, женщина и петух, символ 2005 года. С погодой в те новогодние дни не заладилось: было потепление.

«Потепление не сможет сорвать первый городской конкурс ледяных скульптур. Ваятели готовы укрывать творения простынями. <…> Грани фигур округлились, а поверхности стали не такими отполированными. Конструкции обтекли. Львиная доля времени ушла на выравнивание и заострение граней — в скульптуре важна каждая черточка», — писали в газете «Вечерний Челябинск».

Там же журналисты Светлана Григорьева и Андрей Карелин сообщали, что на Кировку для проведения конкурса привезли 16 больших прозрачных плит, вырезанных из речного льда. Их выкладывали по самому центру пешеходной улицы — от оперного театра до Дома связи.

«В воскресенье на постаменты водрузили ледяные глыбы. А с начала недели бригады скульпторов приступили к работе. Сейчас основная часть ледяных громадин приняла свою форму, а мастера перешли от „топорной“ работы к косметической отделке. Впереди самая сложная часть: авторам нужно сделать свои творения „живыми“, изящными, чтобы каждая грань заиграла», — поясняли в газете.

Челябинские журналисты отмечали, что горожане впервые могли проследить процесс создания скульптуры от начала и до конца. Первое место в конкурсе заняла ледяная композиция «Колядки». Ее высоко оценила комиссия с участием председателя Союза художников Евгения Варгота и главного художника города Алексея Худякова. Интересно, что оценки выставляли дважды — при ночном и дневном освещении.

«Мальчик, девочка, толстолапый щенок и корзинка, полная собранных гостинцев, — все просто, мило и понятно, как на детском рисунке. Но за этой простотой — филигранная работа скульпторов, сумевших передать даже румянец, играющий на детских щечках. По словам одного из победителей — Александра Киуру (второй участник творческого тандема — Александр Карленко), эта композиция — слепок его детских воспоминаний», — писала журналист «Южноуральской панорамы» Юлия Тарасова.

Подарки достались не только победителям, а всем участникам конкурса, которых набралось 25 человек, — деньги, бытовая техника, фотоаппараты. Для мастеров — а некоторые из них впервые имели дело со льдом — даже устроили банкет.

«Сейчас на Кировке можно наблюдать рождение новой традиции. Наряду с привычной фотографией „на память“ челябинцы нашли еще один способ оставить свой след в истории — прикрепить к ледяной скульптуре монетку на счастье. Причем не просто так, а опять же с фантазией. Например, оформить ободком из пятикопеечных монеток серьгу цыгана или гриф гитары. Несмотря на то, что очень скоро эта мелочь оказывается в карманах предприимчивых школьников, хочется верить, что счастья у челябинцев меньше не станет», — размышляла автор заметки.

Знакомо же? Монетки постоянно прикрепляют к ледяным скульптурам. Будут они и на созданных к новому, 2025 году. Накануне, 27 декабря, в центре Челябинска открыли ледовый городок. Горожане проведут праздничные дни на «Острове сокровищ».

Материал создан ИА «Первое областное».