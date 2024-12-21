Ледовый городок в Челябинске: как создается волшебство

Мы поговорили со скульптором, который работает на площади Революции

Ежегодно эти люди создают сказку для жителей Челябинска и других городов. Перед Новым годом они с утра и до позднего вечера пилят и режут лед, чтобы изготовить удивительные по красоте фигуры. Атмосферу волшебства для взрослых и детей творят скульпторы. Один из художников, работающий на площади Революции, рассказал ИА «Первое областное» о своей работе и чувствах, которые возникают, когда его изваяния начинают таять.





Дмитрий Бородин начал свой творческий путь в архитектурной академии в Екатеринбурге. Там он учился на скульптора-монументалиста и, уже будучи студентом, ездил на ледовые фестивали и строил городки. С тех пор вот уже 14 лет зимой Дмитрий занимается созданием ледяных скульптур в разных российских городах и при разной температуре, которая сильно влияет на работу. Сейчас он является художественным руководителем мастерской братьев Бородиных. Но обо всем по порядку.





Ледовый городок строится следующим образом. Сначала генподрядчик разрабатывает проект. Далее строители добывают лед, от качества которого будет зависеть конечный результат. Нужно заранее искать озеро с определенной толщиной льда, обращать внимание на наличие песка (из-за него может затупиться инструмент), наледи или вмерзшей рыбы, а также цвет.





Не последнюю роль играет и температура. В сильные морозы из-за перепада температур при выпиливании льда на пластах могут появляться трещины.





Тем временем команде скульпторов выдают двухмерные эскизы, по которым они аэрозольными баллончиками намечают рисунок на льду. И потом начинается работа над фигурой бензопилами, стамесками и другими инструментами.





Дмитрий вместе с командой работал в разных городах. Например, в Москве из-за теплой погоды приходится работать в холодильнике, а готовые скульптуры везти так, чтобы ничего в пути не повредилось.

«Однажды на фестивале в Москве мы на ночь, чтобы скульптуру сохранить, обкладывали сухим льдом и сверху пленкой накрывали. А кому-то не хватило сухого льда, и скульптура стала падать. Ребята успели ее подхватить», — сказал художник.

В свою очередь, на севере температура может опускаться до −50. Такая погода приводит к износу оборудования, а пилы и вовсе отказываются заводиться.





Рано или поздно, но с наступлением тепла ледяные фигуры тают. Весь труд испаряется в буквальном смысле. Однако скульптор не видит в этом трагедии.

«Это как посуда у кого-то дома бьется. Если у меня тарелка разбилась, я радуюсь, что можно новую приобрести. Так же со скульптурами. Кто-то, наверное, огорчается, что растаяли. Я к этому спокойно отношусь. На следующий год новые фигуры создаем. Вечные вещи мы в течение года делаем: мемориалы и памятники», — отметил Дмитрий.





В этом году ледовый городок на площади Революции строят по образам из мультфильма «Остров сокровищ». Посмотреть на фигуры и прокатиться с горок можно будет с 27 декабря. В этом году на площади сделают больше скатов, а также мест для перекусов и установят теплый модульный туалет.





На главной городской площади также обустраивают Дом Деда Мороза от телеканала ОТВ. Зимний волшебник будет ждать детей на протяжении всех новогодних праздников, а после — по выходным до конца февраля.



