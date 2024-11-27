В Челябинске начали строить ледовый городок на площади Революции

На территории установили деревянные конструкции и ограждение

25 ноября на площади Революции в Челябинске началось строительство нового ледового городка. На территории уже установлены деревянные конструкции и ограждения. Фигуры будет объединять тема мультфильма «Остров сокровищ».

Новогодняя площадь откроется ориентировочно 27 декабря. Учитывая длинные очереди к горкам, которые ежегодно образуются в ледовом городке, количество скатов решили увеличить. Кроме того, в этом году будет больше мест, где можно перекусить, в полтора раза больше тематических мероприятий, аттракционов, а также установят теплый модульный туалет.

Напоминаем, что в ледовом городке обустроят Дом Деда Мороза от телеканала ОТВ. Зимний волшебник будет ждать детей все новогодние праздники и каждые выходные до конца февраля.