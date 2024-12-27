На центральной площади южноуральской столицы сегодня шумно, весело и многолюдно. Здесь открылся долгожданный ледовый городок. На открытии побывали корреспонденты Первого областного информагентства. Чем можно будет заняться на «Острове сокровищ» — а это главная тема города-2025 — рассказываем и показываем.
Пираты, мачты, паруса — всего в городке 18 фигур, которые отражают тему. О том, как они создавались, мы рассказывали здесь.
«Образы узнаваемые, даже очень. Мы с детьми любим эту книгу, и мультфильм, сын — в восторге. И елка — чудесная. Мы очень ждали открытия, и приехали сюда в первый же день», — говорит Надежда, мама Димы и Маши.
Сколько ребятам лет, сказать не успевает, потому что дети утаскивают ее на следующую горку.
Очереди на горки есть — на них всегда ажиотаж, но в этом году создатели городка предусмотрели это и сделали больше скатов.
Традиционно пользуются популярностью лабиринты, горки-ловушки и другие аттракционы.
Глава Челябинска Алексей Лошкин принял городок. Обратил внимание организаторов на необходимость соблюдения мер безопасности. А они предусмотрены: в том числе по периметру «Острова» выставлено 16 камер.
Предусмотрена и развлекательная программа на все каникулы, говорит Юлия Потюк, представитель управления культуры Челябинска.
«У нас работает чудесный проект совместно с Почтой России: Можно прийти и бесплатно отправить открытку в любую точку страны. Макеты этих открыток разрабатывали ученики Детской художественной школы. У нас работает совместный проект с ОТВ — Дом Деда Мороза. Посетителей ждут мастер-классы и поздравления от наших муниципальных учреждений культуры: клубов, библиотек, театров, школ искусств», — рассказала она.
В этом году на площади установлено больше ярмарочных домиков, чем прежде. Упор сделали на уральскую кухню.
«Представлены рецепты нашей территории: это шаньги, щи, зефир из душицы и многое другое», — рассказала Юлия Потюк.
Сегодня и все каникулы гостей городка ждут подвижные игры, викторины и танцы и веселье.