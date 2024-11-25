Мэрия Челябинска выбрала подрядчика для строительства ледового городка — 2025

Жителей и гостей столицы Южного Урала будут радовать скульптуры пиратов, лабиринты и горки

На площади Революции в Челябинске появится «Остров сокровищ». Ледовый городок с такой концепцией построит компания «Уральский лед» из Екатеринбурга, которая ранее уже работала в южноуральской столице. Она победила в аукционе от администрации города. С ней уже заключили контракт на 19,4 миллиона рублей на строительство, обслуживание и демонтаж, указано на портале госзакупок.





В городке будет шесть горок — в форме хижин, осьминога и корабля, световые конструкции «Пальма» и «Сундук», три лабиринта, тематические скульптуры и фотозона и, конечно же, герои одноименного популярного советского мультфильма: доктор Ливси, Билли Бонс, Джим Хокинс. Ледяные ограждения тоже поддержат общую концепцию — их сделают в виде волн, пальм, кораблей и гигантских рыб.





«Люди в ожидании снега и новогоднего настроения. Строительство ледовых городков напрямую связано с погодными условиями, идет за счет снега и льда, который должен сформироваться на наших водоемах. Что касается главного ледового городка на площади: работы сегодня начались. Пока воздвигаются деревянные конструкции, оснастка. Ожидаем, что к середине декабря появится лед и погода, судя по прогнозам, будет зимняя, нежели текущая плюсовая температура»,— рассказал Алексей Лошкин на аппаратном совещании.





Открытие ледового городка «Остров сокровищ» запланировано на 27 декабря. В администрации Челябинска ранее сообщали, что в ледовом городке будет больше аттракционов и горок, а тематические мероприятия станут проводить чаще.





«В часы пиковых нагрузок в городке скапливаются очереди, поэтому решено провести работу над ошибками. В новом городке будет больше скатов с горок, расширится зона фуд-корта, будет проводиться в 1,5 раза больше тематических мероприятий, станет больше аттракционов, а также будет установлен новый теплый модульный туалет»,— говорили в мэрии.





Уже по традиции в ледовом городке обустроят Дом Деда Мороза от телеканала ОТВ. Побывать в гостях у доброго зимнего волшебника можно будет все новогодние праздники и каждые выходные до конца февраля.

