Эксперт назвал недостатки проекта ремонта Комсомольского проспекта в Челябинске

По мнению Владимира Городокина, велосипедную дорожку необходимо совместить с тротуаром, а не выносить на проезжую часть

Профессор кафедры «Автомобильный транспорт» Южно-Уральского госуниверситета Владимир Городокин проводил по заказу мэрии независимую экспертизу проекта ремонта Комсомольского проспекта в Челябинске. Специалист рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» о деталях проекта, а также объяснил, какие есть недостатки в комплексной схеме организации дорожного движения (КСОДД) на этом участке.

В проекте учитывалась Комплексная схема организации дорожного движения, которая была разработана в Челябинске еще в 2018 году и рассчитана до 2032 года. Наличие этого документа является одним из обязательных условий участия в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги».

Документ стал основой для проработки транспортных систем в городе, и крупные дорожные проекты, включая ремонт Комсомольского проспекта, готовятся с учетом этого документа.

Оценивая проект, эксперт отметил, что некоторые моменты схемы идут вразрез с тем, что сейчас уже есть на проспекте.

«Надо делать выводы после того, как схема будет воплощена в жизнь: будет нанесена разметка, места для разворота, пешеходные переходы. Тем не менее вопросы, на мой взгляд, останутся — к велосипедной полосе, например. Документ, который называется „Комплексная схема организации движения“, — он обязателен к исполнению. В нем велосипедная полоса и полоса для маршрутных транспортных средств обозначена, но никого не интересовало, как это будет на самом деле. Ремонт проспекта сейчас — это попытка сделать КСОДД живой. Сказать, что реализовать то, что в схеме нарисовано, крайне сложно, — это ничего не сказать. В схеме есть недостатки, но они вполне устранимые», — прокомментировал Владимир Городокин.





Так, по мнению независимого эксперта, велодорожку необходимо совместить с тротуаром, а не оставлять ее на проезжей части, как это указано в КСОДД сейчас.

«Вот идет велополоса и упирается в тротуар, а дальше остановка транспорта. Как дальше проехать? То, что она частично выносится за проезжую часть, частично на нее — это проблема. Когда велосипедная полоса выходит на проезжую часть, приходится место этого выезда объезжать транспортным средствам. Безусловно, мне это не нравится. На мой взгляд, надо было велодорожку совмещать с тротуаром», — считает собеседник.

Владимир Городокин также отметил, что на всем Комсомольском проспекте количество полос, предназначенных для движения прямо, не меняется. Вне зависимости от ширины островков безопасности.

«Это, наверное, главное в проекте. Почему произошло такое расширение островков? На перегонах между перекрестками, между узлами, ширина излишняя для организации движения, поэтому ее приведут в соответствие. То есть было две полосы — столько же и осталось», — резюмировал эксперт.

Напомним, начало работ на Комсомольском проспекте вызвало недовольство со стороны горожан. Например, челябинцы возмутились, что ширина новых объектов сократит число полос для движения и приведет к пробкам.

Результаты экспертизы, которую заказала провести мэрия, показали обоснованность установки рефюжей (островков безопасности). Несмотря на то что жители выступали против их появления, подрядчик продолжил их укладывать.