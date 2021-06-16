На Комсомольском проспекте уберут мелкие парковки для обустройства выделенной полосы

При этом вдоль дороги сохранят крупные стоянки, обустроив отдельный выезд и заезд на них автомобилей

Во время ремонта Комсомольского проспекта подрядчик уберет все небольшие парковки вдоль дороги. В то же время вместительные парковки сохранятся, а для водителей организуют отдельные въезд и выезд. Это позволит не мешать движению общественного транспорта по выделенной полосе, которая в этом году появится на проспекте. Об этом ИА «Первое областное» сообщил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

В этом году на Комсомольском проспекте начался масштабный комплексный ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Стоимость проекта составила 188 миллионов рублей. Одно из новшеств — это появление на проспекте выделенной полосы движения для общественного транспорта.

«Развитие выделенных полос в Челябинске — необходимый шаг, позволяющий улучшить работу городского общественного транспорта в условиях плотного движения. С учетом обустройства выделенных полос для общественного транспорта, с целью кардинального решения проблемы парковочного хаоса, а также минимизации выездов с парковочных карманов на полосу движения общественного транспорта ликвидируются все небольшие парковки вдоль Комсомольского проспекта», — ответил ИА «Первое областное» Максим Куляшов.

В то же время вместительные парковки сохраняются, отделяются от проезжей части бордюром, и организовываются отдельные въезды и выезды, отметили в КДХ.

«Ширина проездов на данных пространствах принята исходя из нормативных значений. Отклонения от заданных параметров будут ликвидированы в ходе ремонта силами подрядной организации. Данные мероприятия позволяют оптимизировать парковочные пространства, упорядочить дорожное движение на основной магистрали Курчатовского района города», — добавил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству.

Напомним, начало работ на Комсомольском проспекте вызвало недовольство со стороны горожан. Например, челябинцы возмутились, что ширина новых объектов сократит число полос для движения и приведет к пробкам. 4 июня в Челябинске состоялся брифинг с участием СМИ, на котором замглавы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов рассказал про необходимость установки островков безопасности на Комсомольском проспекте.

После этого Наталья Котова поручила прислушаться к мнению жителей и привлечь независимого эксперта, который бы дал оценку необходимости установки рефюжей и их техническим параметрам. На время экспертизы выполнение этого вида работ приостановили. Результаты экспертизы должны были стать известны сегодня, 16 июня. В мэрии пока их не озвучили.