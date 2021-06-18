В Челябинске озвучили первые результаты экспертизы ремонта Комсомольского проспекта

Специалисты поддержали установку островков безопасности, которые вызывали недовольство у горожан

В Челябинске стали известны первые итоги экспертизы, которую провели по проекту ремонта Комсомольского проспекта. Специалисты поддержали технические решения, которые использованы подрядчиком: установку рефюжей (островки безопасности), обустройство выделенной полосы для общественного транспорта, дублирующие знаки над проезжей частью и другие. Об этом ИА «Первое областное» сообщил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

«Экспертиза готова. Те решения, которые мы внедряем на Комсомольском проспекте, независимым экспертом поддержаны. Замечания носят точечный характер, мы их сейчас изучаем и обязательно отработаем. Также вчера прошло совещание с подрядчиком, проектировщиками. Доработаем проект с учетом всех замечаний», — ответил на вопрос ИА «Первое областное» Максим Куляшов.

Напомним, начало работ на Комсомольском проспекте вызвало недовольство со стороны горожан. Например, челябинцы возмутились, что ширина новых объектов сократит число полос для движения и приведет к пробкам.

4 июня в Челябинске состоялся брифинг с участием СМИ, на котором замглавы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов рассказал про необходимость установки островков безопасности на Комсомольском проспекте.

После этого Наталья Котова поручила прислушаться к мнению жителей и привлечь независимого эксперта, который бы дал оценку необходимости установки рефюжей и их техническим параметрам. На время экспертизы выполнение этого вида работ приостановили.