Челябинцам пояснили, кто чистит тротуары, дороги и дворы

Обязанности распределяет муниципалитет, УК или ТСЖ

В Челябинской области среди обращений жителей в социальных сетях к властям до сих пор лидирует тема дорог. По данным Центра управления регионом, таких обращений стало на треть меньше по сравнению с прошлой неделей. Но все же качество и темпы уборки снега с улиц не устраивают южноуральцев, в том числе и челябинцев. В мэрии города сообщили контакты ответственных.

Челябинская городская администрация даже подготовила специальные карточки, где разъяснила, куда обращаться по очистке снега во дворах, с проезжей части или на тротуарах.

Так, за территории у дома отвечают управляющие компании. За уборку внутриквартальных проездов отвечают администрации районов города. Также в карточках есть контакты ответственных за уборку снега лиц.

Напомним, в области идут проверки работы управляющих компаний. По поручению Алексея Текслера ГЖИ усилило контроль за расчисткой дворов от снега и кровель от сосулек и снежных масс. ГЖИ составит рейтинг халатных «управляек» и поможет южноуральцам организовать собрание собственников жилья, если встанет вопрос о смене УК.