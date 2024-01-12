Госжилинспекция Челябинской области составляет список халатных управляющих компаний

Проверки идут по всему региону

В Челябинской области формируется рейтинг управляющих компаний. Жителям многоквартирных домов напомнят о том, что управляющие компании можно сменить, если они не выполняют своих обязательств, сообщает Госжилинспекция региона.

Госжилинспекция региона составит список тех, кто безответственно подходит к работе. Сейчас по региону проходят масштабные рейды инспекторов. Об исполнении предостережений УК уже начали отчитываться. Инспекторы проверяют очистку дворов от снега и мусорных куч, ликвидацию сосулек и снежных навесов с крыш.



По словам начальника ГЖИ региона Рашиды Ковалевой, способ правления выбирается жителями многоквартирных домов на общем собрании один раз в год. Также жильцы могут обратиться к своим властям с жалобой на УК. После проверки, если заявления жильцов подтверждаются, договор УК с жильцами может быть расторгнут в течение 15 дней.

Поручение составить список управляющих компаний, которые не выполняют взятых на себя обязательств после обильных снегопадов, дал губернатор Алексей Текслер.