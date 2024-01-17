ГЖИ поможет южноуральцам сменить управляющую компанию

Принять участие в собрании собственников жилья можно без смартфона и компьютера

В Челябинской области отказаться от действующей управляющей компании собственники квартир могут, приняв участие в онлайн-собрании. Оно и проходит без возможности подделки результатов, и решения принимаются оперативнее. Принять участие в нем можно, если есть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». Если же нет не только учетной записи, но и компьютера или смартфона, обратиться за помощью можно в Госжилинспекцию.

«Если собственник получил уведомление о проведении общего собрания в электронном виде, но у него нет технической возможности, он может обратиться в Госжилинспекцию. В ГЖИ открыт прием граждан для оказания помощи при голосовании в онлайн-собраниях, запись ведется по телефону 214-99-18»,— уточнили в областной Госжилинспекции.

Если же человек не хочет обращаться за помощью в ГЖИ, то он может написать свое решение на бумаге и отдать администратору Госжилинспекции. Он внесет информацию вручную.

Напомним, на собраниях собственников решаются различные вопросы относительно дома, в том числе смена управляющей компании.

Ранее губернатор Челябинской области поручил Госжилинспекции проверить управляющие компании в связи с большим количеством жалоб на плохую уборку мусора и снега и составить рейтинг. Также глава региона поручил ведомству рассмотреть предложения по смене недобросовестных «управляек».