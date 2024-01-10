С начала 2024 года южноуральцы отправили около 400 жалоб в Госжилинспекцию из‑за снега и мусора во дворах

Проверочные рейды продлятся до конца января

Госжилинспекция Челябинской области начала проверочные рейды по обращениям граждан о невывозе снега и захламлении контейнерных площадок во дворах. В среду, 10 января, руководитель управления Рашида Ковалева лично побывала в четырех районах Челябинска для ознакомления с ситуацией.

«ГЖИ начала проверочные рейды в связи с тем, что новогодние праздники обнажили две проблемы: это уборка дворовых территорий и своевременный вывоз мусора с контейнерных площадок. Сегодня мы уже проехали четыре района города — Центральный (Тополинка), Калининский, Курчатовский и Ленинский, десятки домов осмотрели. Везде ситуация разная, где-то УК исполняет свои прямые обязанности и все хорошо, где-то, конечно, ситуация запущена», — рассказала Рашида Ковалева.

Она добавила, что каждое обращение будет отработано.

«Будем предпринимать меры реагирования к управляющим организациям. Если УК в ближайшее время не ликвидируют выявленные проблемы, то мы имеем право наложить штрафные санкции», — отметила она.

Проверочные мероприятия будут продолжены до конца января.

«В четверг, 11 января, мы отправимся в Коркино и Пласт, в пятницу — в горнозаводскую зону. Мы продолжим работу до конца января точно, чтобы нам снять остроту проблемы», — сказала Рашида Ковалева.

Она еще раз подчеркнула, что, если собственники жилья видят, что работа управляющей компанией не ведется или УК не справляется, они могут обратиться в Госжилинспекцию.