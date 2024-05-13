Челябинцам на Радоницу запретят въезд на кладбища на личных авто

Добраться можно на автобусах

Во вторник, 14 мая, верующие отметят Радоницу, или Родительский день. В Челябинске городские кладбища будут открыты уже с семи часов утра. Но заезжать на личном автомобиле на территорию погостов горожанам запретят. Об этом 13 мая на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

«В Родительский день планируем открыть кладбища с семи утра. Хочу обратить внимание, что въезд на личном транспорте на территорию кладбищ будет закрыт, зайти можно будет только пешком»,— сказал он.

Добраться до мест упокоения можно будет на общественном транспорте. Как ранее сообщали в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», автобус № 94 до Градского кладбища будет ходить с 9:00 до 19:00 каждые 6—12 минут. Автобус № 95 — до Преображенского — будет курсировать с 9:00 до 19:00 каждые 15—30 минут.

Мэр Наталья Котова поручила координировать движение на подъезде к кладбищам, чтобы не создавались пробки, а также следить за соблюдением транспортом расписания.