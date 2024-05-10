Челябинцы на Радоницу смогут добраться до кладбищ на специальных автобусах

Транспорт будет курсировать 11, 12 и 14 мая

В Челябинске на Радоницу до городских кладбищ запустят специальные автобусы. Они будут курсировать 11, 12 и 14 мая, сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области».



11 и 12 мая до Градского кладбища будет курсировать автобус № 94 по маршруту «Чичерина — Градское кладбище». Он будет ходить с 10.00 до 18.00 каждые 15 минут. Автобус № 95 доедет до Преображенского кладбища. Он будет двигаться по маршруту «Чичерина — Преображенское кладбище» с 9:30 до 18:30 каждые 60 минут.

14 мая автобус № 94 до Градского кладбища будет ходить с 9.00 до 19.00 каждые 6-12 минут. Автобус № 95 до Преображенского кладбища будет курсировать с 9:00 до 19:00 каждые 15-30 минут.

Посадка на автобусы № 94 и 95 на Чичерина будет осуществляться на платформе за трамвайным кольцом.