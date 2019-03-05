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/ Челябинца на серебряном «Ниссане» разыскивали больше месяца

Челябинца на серебряном «Ниссане» разыскивали больше месяца

Мужчина ушел из дома еще 1 февраля.
сегодня в 13:01
  |  Общество

Жителя Белого Хутора разыскивали в Челябинске больше месяца. 1 февраля 2019 года Андрей Селиванов вышел из дома и не выходил на связь с родными и близкими. Информацию о его пропаже разместили в группе поискового отряда «Лиза Алерт Южный Урал». По факту пропажи мужчины проводились розыскные мероприятия.

Дома мужчину ждала семья. Супруге Андрея поступали звонки из разных уголков света, от Краснодара до Казахстана.

О том, что Андрей Селиванов найден живым, сообщается в группе поискового отряда 3 марта.

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