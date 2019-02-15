/ Правительство области продолжает поиски инвесторов для «Яркой жизни»

Уже в феврале планируется сдать один из домов долгостроя.

Правительство Челябинской области продолжает поиски инвесторов для жилого комплекса «Яркая жизнь». Несмотря на то, что на данный момент в трех из четырех домов работы остановлены, у властей есть план по привлечению новых застройщиков.

В единственном доме, в котором ведутся работы уже у концу февраля должны быть закончены все работы, а сейчас к нему проводят теплосети. Как отметил застройщик Григорий Чурбаков, работы ведутся с опережением графиков.

В феврале они, вероятнее всего, будут закончены уже 100%. После того, как в доме будет положительная температура, мы приступаем к пуско-наладочным работам по лифтам и будем приглашать госкомиссию на сдачу дома. Дом № 3 застройщик — «Здание будущего» по нему применяется тот же алгоритм, который мы применяли к зданию № 8, то есть мы занимаемся юридической деятельностью по возвращению квартир на баланс застройщика, который оплачен, либо оплачен не полностью. Таких квартир достаточно большое количество. Также мы проводим работу по дебиторской задолженности. Дом в низкой стадии готовности, но при этом там большой актив этих квартир и мы занимаемся переговорами с инвесторами именно по тому, как выстроить отношения по компенсации затрат по строительству этого дома. — рассказал сайту «Первый областной» застройщик Григорий Чурбаков.

Данный дом в «Яркой жизни» достраивается благодаря инвестору ПАО «Уралавтоприцеп». Эта схема — единственная возможность для 53 дольщиков получить свои квартиры. Компания вкладывает свои деньги, вместо оплаты получит те квартиры, которые не были проданы. По такому же принципу планируют достроит и другие 3 дома.

Там будет минус порядка нескольких десятков миллионов рублей, чтобы достроить дом. Идут переговоры с инвесторами. Достаточное количество квартир, которые свободны от обязательств, они обеспечат только строительство коробки. — отметил Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

Привлекать инвесторов планируется и другими способами. Как отметил во время визита на цинковый завод губернатор области Борис Дубровский, сейчас принят закон, который должен заинтересовать инвесторов на достройку таких объектов.