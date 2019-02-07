/ Google начал удалять из поиска запрещенные сайты

По информации СМИ, поисковик делает это из-за требования Роскомнадзора.

Google начал удалять из результатов поиска ссылки на запрещенные сайты. Информации о том, что поисковик стал следовать требованиям Роскомнадзора, появилась сегодня, 7 февраля, в СМИ.

Именно Роскомнадзор с 2017 года занимается ведением списка сайтов, к которым поисковики обязаны ограничивать доступ. В этом списке, как правило, интернет-страницы содержащие призывы к экстремизму, порнографию, пропаганду суицида, наркотических веществ, рекламу азартных игр, а также сайты, к которым навсегда заблокирован доступ на территории России.

При этом, по собственным подсчетам поисковика, Россия вновь стала лидером по числу запросов на удаление информации. За первое полугодие 2018 года было 19 192 таких обращения. Относительно общего числа мировых запросов, на Россию приходится 75%. Причиной удаления российские органы власти указывают категории «товары и услуги, подпадающие под действие специальных законов» и авторские права. Для сравнения, власти США просили удалить информацию около тысячи раз, а власти Китая — около 200.

Отметим, что Google долгое время отказывался фильтровать свой поиск в соответствии с нормами Роскомнадзора. В конце ноября прошлого года Роскомнадзор возбудил в отношении компании административное дело и присудил штраф в размере 500 тысяч рублей, пригрозив и вовсе заблокировать поисковик на территории страны.

Для уточнения информации, сайт «Первый областной» направил запрос в пресс-службу поисковика.