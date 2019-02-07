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Обновляемая информация от «Первого областного» об изменениях в учебном процессе в связи с морозами.
/ Челябинец на серебряном «Ниссане» пропал неделю назад

Челябинец на серебряном «Ниссане» пропал неделю назад

Мужчину видели за пределами области.
сегодня в 15:17
  |  Общество

В Челябинске ищут 39-летнего Андрея Селиванова, который выехал на серебряном автомобиле «Ниссан Мурано» из микрорайона Белый Хутор 1 февраля 2019 года и больше не выходил на связь с женой. Дома осталась маленькая дочь, которая плачет и ждет папу.

До сих пор о нем ничего не известно. Мне поступали звонки о том, что его видели и в Краснодаре, и в Казахстане. — рассказала супруга Андрея.

Куда мог отправиться супруг, женщина не знает. С заявлением об исчезновении она обратилась в полицию.

Факт пропажи этого человека зарегистрирован, продолжаются розыскные мероприятия. — прокомментировали ситуацию сайту «Первый областной» в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Приметы Андрея Селиванова: на вид 35 лет, телосложение крепкое.

Был одет в горнолыжный костюм и шапку-ушанку.

Если у вас есть какая-то информация о местонахождении Андрея Селиванова, сообщите ее по номеру телефона:

8−963−084−54−66 — Анна.

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