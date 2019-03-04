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/ На Южном Урале ведутся поиски мужчины с татуировкой змеи

На Южном Урале ведутся поиски мужчины с татуировкой змеи

Восемь дней он не выходит на связь с родными.
сегодня в 10:55
  |  Происшествия

В Челябинской области ведутся поиски Николая Токарева 1954 года рождения, который 25 февраля вышел из дома в Металлургическом районе Челябинска. Уже восьмой день он не выходит на связь с близкими и родными.

Приметы: рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, глаза голубые. На правой руке татуировка в виде змеи.

Николай был одет в коричневую кожаную дубленку, меховую шапку из норки, белый шарф, кофту темно-синего цвета с белыми полосками на рукавах, черные классические брюки и черные кожаные ботинки.

Если у вас есть информация о местонахождении Николая Токарева, сообщите ее по телефонам: 8−908−811−69−03 — Алексей, 8−951−455−13−17 — Татьяна.

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