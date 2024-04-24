Челябинскую область накроет мокрым снегом до 26 апреля

На дорогах возможна гололедица

В Челябинской области на смену теплой погоде пришло похолодание. В Челябинском гидрометцентре передали, что потепление в ближайшее время еще не предвидится, мокрый снег с дождем обрушится на регион в ближайшие сутки. Циклон накрывает весь Урал.

Дождь, переходящий в снег, будет господствовать на Урале 24—25 апреля. По данным Челябинского гидрометцентра, осадки прекратятся только в пятницу днем, 26 апреля.

«Возможен гололед, образование гололедицы, порывы юго-восточного ветра до 15 м/с. В северной половине региона ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега», — сообщают синоптики.

По данным федерального Гидрометцентра, на юге Уральского федерального округа месячная температура воздуха ожидается на один градус выше нормы. На юге Челябинской области предполагается увеличение месячной нормы осадков.



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