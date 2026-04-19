Премия «Андрюша» в 17-й раз собрала талантливых детей и педагогов Южного Урала

В конкурсе участвовали почти 2700 юных жителей региона

В Челябинске во Дворце детского творчества (ДК им. Колющенко) прошла торжественная церемония награждения лауреатов премии «Андрюша-2026» — знакового события в культурной жизни региона, посвященного детским талантам, их наставникам и семьям. Камерная встреча собрала почти 500 гостей. Победителям вручили статуэтки «Мальчик, зажигающий звезды», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





«Премия „Андрюша“ уже давно является брендом Южного Урала. Это не только благотворительный проект, но и, прежде всего, просветительский. Сколько уже детей за 17 лет прошло через фонд, через этот замечательный конкурс? 34 000 лауреатов. Мне кажется, эта цифра говорит сама за себя»,— отметила общественный деятель Ирина Текслер.

Она поблагодарила Юлию и Константина Жаботинских, которые много лет идут рука об руку и все это время ведут юных звездочек — талантливых детей Южного Урала.





«Я благодарна всем педагогам, которые занимаются с нашими детьми. Главное не только выявить талант, но и приложить огромные усилия для того, чтобы вырастить талант, чтобы ребята стали музыкантами, художниками, артистами, достойно представляли Южный Урал. Это фонд „Андрюша“ делает для них совместно с правительством Челябинской области. Мы поддерживаем не только фонд, но и всю культуру. Оснащаем школы, ремонтируем театры. Скоро откроется новый корпус Детской филармонии. Неслучайно Челябинск стал Культурной столицей 2027 года. Сообща мы достойно проведем его. И, конечно, детям нужно оставить этот огромный пласт культуры»,— сказала Ирина Текслер.

В этом году на конкурс было подано 480 заявок — индивидуальных и коллективных. В конкурсе приняли участие 2685 юных дарований со всей Челябинской области. Оценку выступлений и творческих работ провело жюри из 33 федеральных деятелей искусства и культуры из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Ростова-на-Дону, Тольятти. Председателем выступил народный артист России Андрис Лиепа. Работа жюри оказалась непростой, выбрать лучших было сложно.

Победители определены в восьми направлениях: академический, народный и эстрадный вокал, народный и современный танец, актерское мастерство (художественное слово), театральный жанр, изобразительное искусство.





Лауреатами стали челябинский эстрадный хор «Тутти» и хореографическая студия «Дети Магнитки» — уже четырехкратные победители, а также Макар Жалнин, Татьяна Полежаева, театр-студия «Контакт», Михаил Жолобов, хоровая капелла мальчиков и юношей «Молодость», Варвара Баранова (все из Челябинска), Алена Деньгина из Копейска, Софья Лобова из Миасса и Екатерина Пазина из Кыштыма.

Они получили статуэтки «Мальчик, зажигающий звезды», путевки в Творческую школу фонда «Андрюша» в Анапе и возможность участия в профессиональных мастер-классах и образовательных программах.

Педагоги-наставники тоже удостоены наград. Им вручили сертификаты на повышение квалификации и поездки для профессионального развития.

«Для нас важно, чтобы каждый ребенок, его педагог чувствовали: их талант, их труд замечены. Фонд „Андрюша“ возьмет новых победителей под свое крыло, будет помогать им раскрываться и вложит еще больше сил в организацию их обучения в нашей Творческой школе»,— подчеркнула основатель и директор фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская.





Также прошло вручение дипломов членам «Золотого фонда» — особой категории лауреатов, неоднократно демонстрировавших высокий уровень мастерства.

Зрители церемонии увидели эффектное выступление лауреатов прошлых лет — номер «Прекрасное далеко» с парящими белыми птицами, ставший визитной карточкой прошлогоднего шоу. Гости вечера насладилась выступлениями победителей 2026 года и яркими творческим номерами.





В холле ДК организовали фотозону и выставку детских работ по номинации «Изобразительное искусство». Рисунки талантливых южноуральцев отразили достопримечательности Южного Урала. Ведущими вечера стали Арсен Карапетян — известный шоумен и телеведущий, а также Ника Никитина — молодая звезда из «Золотого фонда» премии «Андрюша».

Проект проводится с 2010 года и уже 17-й раз становится платформой для раскрытия детских талантов. Премия названа в память о мальчике Андрюше, чья мечта о сцене вдохновила создание фонда. Проект реализуется при поддержке педагогов, родителей, профессионалов культуры и волонтеров. В этом году он вновь подтвердила: талант южноуральских детей — это сила, вдохновляющая на подвиги. Поддержка со стороны фонда и общества помогает этим звездочкам не просто зажечься — а сиять ярко и долго.