Четвероклассник погиб от бешенства в Омской области

Соседский пес укусил мальчика во время игры

В селе Бессарабка под Омском 11-летний ребенок скончался от бешенства после укуса соседской собаки, с которой играл, сообщает портал Om1.ru.

Отец ребенка не придал укусу значения — лишь смазал ранку зеленкой. Когда у школьника поднялась температура, местный фельдшер диагностировала ОРВИ. Лишь когда состояние резко ухудшилось, ребенка доставили в реанимацию районной больницы, но спасти его уже не удалось.

Сейчас в больнице находятся двое братьев погибшего — 14 и 15 лет. Также лечение проходят члены семьи, владевшей собакой.

Возбуждено два уголовных дела: в отношении фельдшера, который не распознал опасную болезнь, и в отношении отца — за жестокую расправу над собакой (в порыве злости мужчина задушил собаку).