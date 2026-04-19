В Челябинской области выявили больше 100 мотоциклистов-нарушителей за сутки

В их числе — водители-бесправники и дети

В Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции за сутки поймали за управлением мотоциклов шесть взрослых, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, а также 11 детей. Всего инспекторы выявили 109 нарушений ПДД за сутки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«От управления транспортом были отстранены 6 мотоциклистов, находившихся в состоянии опьянения, а также 32 водителя, которые управляли мототехникой, не имея водительского удостоверения соответствующей категории»,— уточнили в ведомстве.

Транспорт у нарушителей, в том числе несовершеннолетних, изъяли и поместили на спецстоянку.

Днем ранее в Челябинской области выявили свыше 50 нарушений в рамках профилактического мероприятия «Мотоциклист». За рулем двухколесного транспорта поймали и подростков младше 16 лет.

В областной ГАИ мотоциклистов призвали строго соблюдать ПДД во избежание неприятных последствий.