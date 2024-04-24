Похолодание до +3 градусов и дождь со снегом ожидаются в Челябинской области

День будет ветреным

Сегодня, 24 апреля, в Челябинской области сохранится разнообразие сезонов: в одних районах температура опустится почти до 0 градусов и пройдет снег с дождем, в других сохранится тепло почти до +20 градусов, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на Челябинский гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

Температура воздуха в Челябинске утром составит около +3°C, днем останется практически без изменений: отметка на градуснике приблизится к +4...+5°C. Пасмурно, небольшой дождь. Ветер восточный до пяти метров в секунду.

Заметно теплее будет в Магнитогорске: столбики термометров в городе достигнут +10...+13 градусов. Пасмурно, ближе к ночи возможен небольшой дождь. Ветер преимущественно восточного направления до шести метров в секунду.

Капризная погода выдастся в Миассе: с утра пройдет небольшой дождь, днем будет пасмурно, без существенных осадков. Ближе к ночи синоптики прогнозируют дождь со снегом. Температура перешагнет отметку +4°C. Ветер восточный до пяти метров в секунду.

Пасмурно будет и в Златоусте, осадки в виде дождя и снега вероятны ближе к ночи. Показания термометров поднимутся до +4...+5 градусов. Ветер юго-восточного направления до шести метров в секунду.

Ненастная погода установится в городе Касли: температура в дневные часы составит всего +2°C. На протяжении целого дня дождь со снегом не прекратится. Ветер восточный до пяти метров в секунду.

Такая же погодная картина будет наблюдаться и в Троицке: дождь со снегом и +3°C. Ветер восточного направления до шести метров в секунду.

В целом утренняя температура по региону будет варьироваться от минуса к плюсу, на юге и крайнем западе — около +11°C. Днем обещают от +3 до +8°C, в южных и крайних западных районах потеплеет до +18°C. Ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду.