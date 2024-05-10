Челябинскую область 10 мая накрыло снегом

Осадки прошли в Челябинске, Аргаяше и других городах

Сегодня, 10 мая, в Челябинской области прошел снег. Фотографиями с белым покровом на городских улицах с ИА «Первое областное» поделилась жительница Аргаяша.







В Аргаяше хлопья снега осели на зеленых листьях, детской площадке, домах и автомобилях. Челябинск рано утром также накрыла белая пелена.

Аналогичная погода установилась в Юрюзане и Катав-Ивановске.





Фото: Любовь Шугаюпова, телеграм-канал «Авангард. Катав-Ивановск и Юрюзань»



Ранее региональные синоптики прогнозировали ухудшение погодных условий. По данным гидрометцентра, сегодня в области ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура установится на отметках +7, +12 градусов. В низинах столбик термометра опустится до +3 градусов.