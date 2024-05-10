В Челябинской области 10 мая пройдет снег с дождем

Порывы ветра усилятся до 18 м/с

В пятницу, 10 мая, на Южном Урале установится не по-весеннему прохладная погода. По данным регионального гидрометцентра, в Челябинской области местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.



В целом в регионе ожидается облачная погода. Температура будет колебаться от +7 до +12. В горах и низинах она может опуститься до +3. Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду. Отдельные порывы могут достигать до 18 метров в секунду.

В Челябинске сегодня будет переменная облачность, а также пройдут осадки. Температура установится на отметке +10. Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду, порывы могут достигать до 14 метров в секунду.