Челябинской альпаке потребовалась помощь курганских ветврачей

В зоопарке рассказали, как спасали красавицу Сильву

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Ветеринары из Кургана спасли постоялицу Челябинского зоопарка, удалив у альпаки Сильвы камень из мочеточника. Для врачей клиники «Эндовет» проведенная операция стала уникальным опытом (первым в России), а для Сильвы — шансом на полноценную жизнь, говорят в зоопарке.

В клинике признались, что такого сложного пациента у них еще никогда не было: лечить альпака непросто из-за физиологических особенностей венозной системы и расположения внутренних органов, в том числе и мочевого пузыря (который запрятан глубоко внутри таза животного).

«Во время предоперационной подготовки возникали некоторые сложности с постановкой катетера и эндотрахеальной трубки, но благодаря профессионализму врачей клиники „Эндовет“ камень был успешно удален, а само оперативное вмешательство (эндоскопия) продлилось не более часа. Извлеченный камень один сантиметр в диаметре направлен на спектроскопию, чтобы понять химический состав и в дальнейшем подобрать правильные профилактические мероприятия», — рассказывают в зоопарке.

Сейчас Сильва чувствует себя хорошо, наблюдается положительная динамика. Зоологи отмечают, что после операции альпака очень изменилась: стала активной, проявляет любопытство и охотнее идет на контакт, хорошо кушает. Альпака находится в вольере на территории детской контактной площадки вместе со своими подружками Дусей и Марусей. Сильве проводится послеоперационная терапия.

Коллектив Челябинского зоопарка благодарит коллектив ветеринарной клиники «Эндовет» Кургана за профессионализм, быстрый отклик, решительность, любовь к животным и своему делу.