У альпаки из Челябинского зоопарка нашли редкое заболевание почек

В областном центре провели первую компьютерную томографию для этого вида животного

В Челябинском зоопарке не на шутку обеспокоились состоянием альпаки Сильвы. Девушка осторожничала, сторонилась людей и не участвовала в прогулках с посетителями. При обследовании у нее выявили проблемы с мочеточником и почкой. Лечение не помогало, и животное решили вплотную обследовать, в том числе провести первую в России компьютерную томографию для альпаки.



Сильва появилась в Челябинском зоопарке в декабре 2022 года. На первой плановой диспансеризации у нее диагностировали патологию левой почки. Ей делали уколы, капельницы, повторно обследовали и корректировали лечение.

«Неоднократные рентген и УЗИ-диагностики показывали расширение мочеточника и гидронефроз левой почки. Терапия давала временный эффект, который сменялся обострениями», — рассказали в пресс-службе Челябинского зоопарка.

Специалисты решили провести альпаке компьютерную томографию.

«Решение непростое, ведь обездвиживать животное (тем более имеющее выраженные проблемы со здоровьем) — это всегда большой риск, продиктованный крайней необходимостью», — продолжили в зоопарке.

У Сильвы нашли камень в левом мочеточнике на уровне входа в мочевой пузырь. В пресс-службе признались, что и специалисты Челябинского зоопарка, и их коллеги из других городов не сталкивались с подобными случаями.

Тем не менее Сильве провели уникальную операцию, удалив камень из мочеточника.