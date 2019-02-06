/ Челябинского супергероя Чистомэна наградили за «экологию души»

Артур Матис-Сиразеев посвятил себя сохранению чистоты в городе и получил медаль.

Награды от уполномоченного по правам человека в Челябинской области «Спешите делать добро» удостоился Артур Матис-Сиразеев, известный как южноуральский Чистомэн. Он посвятил себя борьбе за сохранение чистоты городов. Придав своим поступкам супергеройский оттенок, Артур надел маску и начал лично очищать родной город от мусора.

Первый рейд Чистомэна прошел на озере Смолино в 2015 году. Потом к нему присоединились и другие челябинцы, превратив все в отдельное движение. Именно за свои поступки Артур Матис-Сиразеев получил медаль в номинации «Экология души».

Награду Чистомэну вручили министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев и уполномоченный по правам человека региона Маргарита Павлова. Как отметила омбудсмен, несмотря на отсутвите ответных слов от героев, каждому из них есть, что сказать.

Уверена, что героев на нашей южноуральской земле гораздо больше, но о многих мы не знаем. Сегодняшним номинантам я хочу пожелать здоровья и мирного неба. — сказала Маргарита Павлова.

Вручение премии «Спешите делать добро» проходило в резиденции губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Кроме Чистомэна наград удостоились и другие отважные жители области. Например, Тетя Ася из Магнитогорска, которая в холод кормила спасателей, разбирающих завалы после взрыва жилого дома на Карла Маркса, и 14-летний Алексей Мышковец, спасший родную деревню от крупного пожара.