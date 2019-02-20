/ Жители Челябинска высказались о принятии закона о квотировании выбросов

Жители Челябинска прокомментировали решение поручение президента России Владимира Путина уже в весенней сессии принять закон о квотировании выбросов. Горожане в основном позитивно отнеслись к скорому принятию проекта. Челябинцы уверены, что он положительно скажется на экологической ситуации в городе, и в регионе в целом.
Конечно изменится, если примут. Будем надеяться на лучшее, что все будет хорошо. Сейчас мне уже кажется, что стало лучше. Город у нас красивый, такой же должен быть и воздух.— комментирует жительница Челябинска.
Давно пора было ввести такой закон. Думаю, надо поощрять производителей, чтобы для них были какие-то льготы, чтобы они занимались этим и не загрязняли среду. Думаю, что нужно попробовать что-то новое. — рассуждает другая жительница города.
Я очень рад, что президент Владимир Путин так заботится об экологии. Было сказано, что транспорт переведут на экологичное топливо. Это очень здорово! Вот я давно хочу отказаться от машины в городе, но ко мне трамваи не идут, только маршрутки и автобусы. Ну, а какая разница, что я на своей машине буду, что на автобусе — все равно выбросы. Но я обещаю, что когда автобусы переведут на газ, я буду пользоваться автомобилем только для поездок за город. — комментирует челябинец Семен Головач.
Дал свой комментарий и Депутат Государственной Думы, председатель комитета по экологии Владимир Бурматов По словам чиновника, для Челябинской области это в первую очередь возможность зафиксировать, чем же на самом деле дышат жители региона.
Для нашего региона это даст возможность установить датчики в жилых кварталах, зафиксировать, чем реально дышат жители города, и заставлять предприятия дополнительно снижать объемы выбросов в атмосферу. И газомоторный транспорт перевести на газомоторное топливо, и свалку рекультивировать. Для нас это жизненно важный закон, и для Челябинска, и для Магнитогорска, где такая же ситуация. — сказал сайту «Первый областной» Владимир Бурматов.Добавим, Челябинская область уже готова стать пилотным полигоном для нового закона. Об этом заявил губернатор Борис Дубровский.
Челябинская область готова стать пилотной территорией и взять на себя полномочия ведения сводных расчетов квотирования выбросов в атмосферу. Первые ощутимые результаты, которые почувствуют жители региона, должны появиться уже в следующем году, когда в Челябинске пройдут саммиты ШОС и БРИКС. — сказал Борис Дубровский.
Напомним, сегодня, 20 февраля, во время Послания Федеральному Собранию Владимир Путин поручил уже этой весной принять закон о квотировании выбросов. Челябинск выступит в качестве тестового полигона для новой инициативы. Отметим, что лоббирование законопроекта осуществлялось при поддержке Бориса Дубровского.