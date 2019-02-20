/ Жители Челябинска высказались о принятии закона о квотировании выбросов

Проект окажет положительное влияние на город, уверены горожане.

Жители Челябинска прокомментировали решение поручение президента России Владимира Путина уже в весенней сессии принять закон о квотировании выбросов. Горожане в основном позитивно отнеслись к скорому принятию проекта. Челябинцы уверены, что он положительно скажется на экологической ситуации в городе, и в регионе в целом.

Конечно изменится, если примут. Будем надеяться на лучшее, что все будет хорошо. Сейчас мне уже кажется, что стало лучше. Город у нас красивый, такой же должен быть и воздух.— комментирует жительница Челябинска.

Давно пора было ввести такой закон. Думаю, надо поощрять производителей, чтобы для них были какие-то льготы, чтобы они занимались этим и не загрязняли среду. Думаю, что нужно попробовать что-то новое. — рассуждает другая жительница города.

Я очень рад, что президент Владимир Путин так заботится об экологии. Было сказано, что транспорт переведут на экологичное топливо. Это очень здорово! Вот я давно хочу отказаться от машины в городе, но ко мне трамваи не идут, только маршрутки и автобусы. Ну, а какая разница, что я на своей машине буду, что на автобусе — все равно выбросы. Но я обещаю, что когда автобусы переведут на газ, я буду пользоваться автомобилем только для поездок за город. — комментирует челябинец Семен Головач.

Дал свой комментарий и Депутат Государственной Думы, председатель комитета по экологии Владимир Бурматов По словам чиновника, для Челябинской области это в первую очередь возможность зафиксировать, чем же на самом деле дышат жители региона.

Для нашего региона это даст возможность установить датчики в жилых кварталах, зафиксировать, чем реально дышат жители города, и заставлять предприятия дополнительно снижать объемы выбросов в атмосферу. И газомоторный транспорт перевести на газомоторное топливо, и свалку рекультивировать. Для нас это жизненно важный закон, и для Челябинска, и для Магнитогорска, где такая же ситуация. — сказал сайту «Первый областной» Владимир Бурматов.

Челябинская область готова стать пилотной территорией и взять на себя полномочия ведения сводных расчетов квотирования выбросов в атмосферу. Первые ощутимые результаты, которые почувствуют жители региона, должны появиться уже в следующем году, когда в Челябинске пройдут саммиты ШОС и БРИКС.

— сказал Борис Дубровский.

Добавим, Челябинская область уже готова стать пилотным полигоном для нового закона. Об этом заявил губернатор Борис Дубровский.

Напомним, сегодня, 20 февраля, во время Послания Федеральному Собранию Владимир Путин поручил уже этой весной принять закон о квотировании выбросов. Челябинск выступит в качестве тестового полигона для новой инициативы. Отметим, что лоббирование законопроекта осуществлялось при поддержке Бориса Дубровского.