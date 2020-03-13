«Герой, которого мы заслужили»: Чистомэн стал патриотичным символом Челябинска

Народного героя поблагодарили на билборде.

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В Челябинске есть один супергерой, который делает город лучше. Его зовут Чистомэн и он убирает мусор с городских улиц, вычищает водоёмы и прибрежные зоны. Также он приглашает всех желающих в свою «Лигу Чистомэна», чтобы очистить не только Челябинск, но и любой город от загрязнения.

Один из развлекательных федеральных каналов решил сделать небольшую коллаборацию с местным супергероем. Так, они поблагодарили Чистомэна на большом билборде возле дома 162 по проспекту Победы за то, что он делает Челябинск лучше, и прорекламировали свой новый проект.

«Прикол в том, что под этой маской может быть каждый из нас. Но, вероятно, такого бы не случилось, не будь мы — люди — такими свиньями», — написали в комментариях пользователи соцсети «Вконтакте»

Отметим, что деятельность Чистомэна началась почти 5 лет назад, в апреле 2015 года. За это время супергерой убрал тысячи тонн мусора в нескольких городах России, он собрал несколько десятков тысяч последователей своего дела.