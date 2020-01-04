Не гнушаясь чужих заслуг: чиновник из Казахстана приписал себе старания Чистомэна из Челябинска

Местный активист возмущен низким поступком высокопоставленного человека.

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Челябинский Чистомэн очищает город после празднования людьми Нового года. Хлопушки, фейерверки, конфетти, бутылки и другой различный мусор мужчина собирает в городских дворах и делает фото последствий веселья новогодней ночи.

Местного супергероя уже не удивить тем, что люди халатно относятся к чистоте в своем же городе, а вот поступок жителя соседнего государства Чистомэна по-настоящему возмутил.

Председатель комитета по водным ресурсам Министерства экологии Казахстана Арман Турлубек опубликовал в своих соцсетях пост с аналогичным содержанием, где присвоил себе чужие заслуги.

«Сказать, что я удивлен, это ничего не сказать. Больше всего меня возмущает не сам факт воровства авторского контента, а тот факт, что чиновники такого уровня делают такие стыдные вещи в 2020 году», — говорит Чистомэн.

Некоторое время спустя чиновник удалил записи со своих страниц, сославшись на недоразумение. Арман Турлубек так восхитился поступком Чистомэна, что попросил своих помощников разместить запись на его страничках, а они — такие невнимательные, что-то напутали.

«Съехал, как смог», — написал комментарий на странице Чистомэна Сергей Александрович.

Этот случай не только огорчил челябинского «чистильщика», повеселил и разгневал аудиторию, но и наверняка заставил задуматься помощников чиновника о смене работы — мало ли в чем еще их могут обвинить.