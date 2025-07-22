Челябинский межуниверситетский кампус сконцентрируется на робототехнике и медицине

Вузы завершают разработку продуктовых программ для будущего студенческого городка

Транспортно-логистические системы, промышленные роботы и экобиотех — направления, на которых сконцентрируется межуниверситетский кампус мирового уровня, строящийся в Челябинске. Семь южноуральских вузов — участников проекта уже завершают разработку продуктовых программ, по которым будет работать кампус. Об этом сообщают на официальном сайте правительства Челябинской области.

Напомним, регион вошел в пилотный проект по разработке продуктовых программ кампусов вместе с Новосибирской, Сахалинской, Тюменской областями и Пермским краем. Как сообщал замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук, продуктовый подход позволит каждому элементу кампуса удовлетворять потребности студентов, преподавателей и сотрудников, а также способствовать развитию региона.

Для челябинского кампуса определили восемь продуктовых программ: транспортно-логистические системы, промышленные роботы, цифровая зрелость промышленности Челябинской области, технологическое предпринимательство и управление высокотехнологичным бизнесом, материаловедение и физика материалов, экобиотех, здоровьесбережение и медицинские технологии, а также программа «Молодежь в кампусе». По каждой будут создаваться научно-технологические, образовательные и социальные продукты. Все программы будут представлены на заседании комиссии по научно-технологическому развитию зампреду правительства России Дмитрию Чернышенко.

Разработка челябинского кампуса мирового уровня находится под личным контролем губернатора Челябинской области Алексея Текслера. На данный момент идет третий, ключевой этап строительства, рабочие возводят учебно-научный комплекс и многофункциональный корпус с модульными конференц-залами.

Корреспондент ИА «Первое областное» уже успел побывать в открытом гостиничном комплексе и оценить оснащение комнат студентов, досуговых зон и сервиса.