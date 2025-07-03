Южноуральские вузы определили составляющие продуктовых программ межуниверситетского кампуса

Линейки научных, технологических и образовательных продуктов презентуют на комиссии по научно-технологическому развитию

В Челябинске состоялась стратегическая сессия, посвященная разработке продуктовых программ межуниверситетского кампуса мирового уровня. В рамках мероприятия команды вузов-бенефициаров проекта доработали линейки разработанных научных, технологических и образовательных продуктов, а также решений в области молодежного досуга и организации новой инфраструктуры для студентов, сообщает пресс-служба регионального Минобрнауки.

По итогам стратегической сессии команды разработали проекты по актуальным для региона направлениям, таким как интеллектуальное производство, материаловедение и физика материалов, экология и живые системы. Созданные продуктовые программы будут представлены на заседании комиссии по научно-технологическому развитию заместителю председателя правительства России Дмитрию Чернышенко.

Напомним, строительство кампуса в Челябинске находится под личным контролем губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Губернатор подчеркивает: это инвестиции в будущее.

«Сейчас кампус обретает не только форму, но и смыслы благодаря совместной работе представителей министерства науки и высшего образования РФ и команд наших вузов. По каждой тематической специализации определили вызовы, проблемы и возможности, цели и задачи продуктовых программ. Выбрали членов программного комитета и экспертных советов. Сгруппировали продукты в тематические блоки. В свою очередь, каждый продукт имеет своего заказчика — индустриального партнера, с которым уже достигнута договоренность о сотрудничестве», — подчеркивает глава региона.

Напомним, что Челябинская область вошла в пилотный проект по разработке продуктовых программ, который был запущен Минобрнауки России в октябре 2024 года. Как поясняет министр образования и науки региона Виталий Литке, ключевая особенность проекта по разработке продуктовой линейки заключается в необходимости создания решений, которые будут максимально соответствовать потребностям всех участников экосистемы: от студентов до индустриальных партнеров.

«Успешная реализация данного проекта имеет прямое отношение к достижению национальных приоритетов, определенных президентом РФ. Вузы выступают ключевым звеном в системе технологического развития государства и подготовки высококвалифицированных специалистов нового поколения. Именно их активная вовлеченность в эти процессы является необходимым условием для формирования научно-технологического потенциала страны», — говорит министр.

Работа по строительству межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области ведется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В рамках первой очереди запущен гостиничный комплекс — журналисты ИА «Первое областное» побывали в гостях у студентов. Полностью кампус заработает в 2027 году.