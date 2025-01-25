Студенты показали, как живут в межуниверситетском кампусе в Челябинске

В две гостиницы сейчас заселены 336 человек

В августе 2024 года в Челябинске открыли межуниверситетский кампус, который стал точкой притяжения не только для российских студентов, но и для иностранцев. В данный момент работают две гостиницы, еще шесть строятся. Ко Дню студента жильцы кампуса провели ИА «Первое областное» экскурсию.

Гостиницы расположены на территории Челябинского государственного университета. Да, вы не ослышались, гостиницы. Корпуса кампуса официально имеют категорию «Без звезд». Поэтому живут здесь студенты не как в обычной общаге, ежедневно их обслуживает 70 человек рабочего персонала.





Виталия Маминова приехала из Миасса, учится в ЮУрГУ на специальности «Гостиничное дело». Говорит, что как только узнала о месте, решила, что будет здесь жить.





«Здесь чудесные условия. Особенно нравится, что в кампусе есть вся необходимая техника, не нужно скидываться и покупать стиральную машинку, сушилку, чайник, холодильник. Также есть интернет. От себя не нужно ничего вносить, ты приехал на все готовое», — говорит Виталия.





От себя будущий специалист ставит гостиницам пять баллов из пяти. Говорит, что ее ожидания были полностью оправданы.

По словам управляющей межуниверситетского кампуса Екатерины Шандыбиной, практическое различие этих гостиниц от обычного общежития заключается именно в сервисе.





«В общежитиях нет ежедневной уборки, нет смены белья и полотенец, а тут горничные полноценно обслуживают номера. Помимо этого мы соблюдаем все требования гостиницы, это выкладка мыла, туалетной бумаги и так далее. Также здесь есть администраторы, которые работают 24/7, в любое время сюда можно заселиться или подойти с каким-то вопросом», — отмечает управляющая.

Владислав Кузнецов учится на стоматолога в ЮУГМУ, в Челябинск приехал из Казахстана. Про кампус узнал в университете, когда начал искать жилье.





«Тут классно, комфортно. У нас образовался небольшой коллектив из ребят, нашел друзей», — рассказал Владислав.

Студент ЧелГУ Данил Екимов не просто пообщался с журналистами, но и провел целый румтур по своему номеру. В Челябинск он приехал из Чесмы, учится на маркетолога.





«Тут все в пешей доступности, магазины рядом, мой корпус через дорогу, добираюсь до учебы за 10 минут. С соседом подружился, он тоже учится в ЧелГУ. По вечерам играем в плейстейшн, внизу очень крутой плейрум с огромным телевизором и диваном», — рассказывает парень.





Помимо плейрума в подвальном этаже есть прачечная, сушильная, а также комната со шкафчиками, как в американских школах, для хранения личных вещей.





Комнаты небольшие, но вместительные: две кровати, два стола, холодильник, большой шкаф. Журналист Первого областного выделила ключевой плюс для себя — наличие в каждом номере туалета и душевой, а также вместительной полки с зеркалом, которое, между прочим, с подсветкой!





В данный момент гостиницы полностью забиты, здесь проживает 336 человек.

«В основном это российские граждане, но есть и 40 иностранных студентов. Это Китай, Казахстан, Саудовская Аравия, Египет и Судан», — рассказала управляющая Екатерина Шандыбина.





Не могли не узнать, могут ли выселить из межуниверситетского кампуса. Ответ — да.

«Во-первых, студент обязательно должен учиться. Если его отчислили, нам вуз сообщает, и мы его выселяем. Во-вторых, прощаемся с жильцом за неоднократное нарушение правил проживания в гостинице. Если он будет мешать другим, не будет соблюдать тишину», — отмечает управляющая.





Масштабный и значимый для Челябинской области проект межвузовского кампуса поможет увеличить приток студентов в регион.

Министр образования и науки Виталий Литке в беседе с журналистом медиахолдинга «Первый областной» отметил, что это стратегический проект в сфере высшего образования и молодежной политики.

«Задача, которую несет в себе кампус, многофакторна. Мы говорим о развитии научных компетенций в регионе, о привлечении молодежи в наши университеты. Это дополнительные возможности для их развития и самореализации. Строим современную среду, которая позволит не только комфортно жить и учиться, но и заниматься серьезными научными исследованиями совместно с крупнейшими предприятиями», — сказал Виталий Литке.





Гендиректор Челябинской концессионной компании Алексей Шулепов сообщил, что в ближайшее время появится еще шесть гостиниц. Всего на базе кампуса будет реализовано 3600 жилых мест.

«Мы строим вторую очередь, это большое количество новых мест. Также мы заканчиваем экспертизу и выходим на учебно-научный корпус, появятся коммерческие помещения, модульный конференц-зал, где будут проводиться крупные для Челябинска мероприятия», — сказал Алексей Шулепов.

Материал создан ИА «Первое областное»